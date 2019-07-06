Белорусам предложили автомобиль за безналичные покупки

В Беларуси за безналичные покупки теперь можно получать подарки – от пляжных сумок до автомобиля Mazda. Альфа-Банк вместе с платежной системой Visa запустил летнюю игру LET`S для владельцев карточек.

Претендовать на подарки можно с любой картой банка. Ближайшие два месяца можно получать баллы за безналичные покупки. Принцип простой: за каждые 10 рублей расходов внутри страны дается 10 баллов. При расчетах за границей действует двойная ставка. При оплате Красной картой или кредиткой также начисляется по 20 баллов за каждые 10 рублей. По 100-200 баллов принесут дополнительные действия, вроде оформления карты Visa или страховки.

Баллы можно обменять на шансы выиграть подарки. В частности, банк подготовил пляжные сумки, красные чемоданы Samsonite и полотенца. Кроме того, 20 человек получат денежные призы – по 1000 рублей каждый. А главный приз – новый автомобиль Mazda 6. Правда, чтобы оказаться в числе претендентов, нужно накопить 1000 баллов.

Среди условий – пройти сначала регистрацию в приложении InSync, чтобы включить подсчет баллов. Там же находится личный кабинет, где их впоследствии можно обменять на шансы. Регистрировать чеки не нужно: достаточно совершать покупки по картам, а сами баллы суммируются автоматически.

«Это лето должно запомниться. Пришла пора подняться на Эйфелеву башню, взглянуть на Лондон с крыши London Eye (все равно Биг-Бен на реставрации) или погонять рыбок в греческих бухтах. А чтобы было комфортнее, платим карточками и выигрываем пляжные сумки, чемоданы и полотенца, а еще лучше - автомобиль. Всё это, кстати, часть рекламной кампании ЛЕТО, что означает «летим, едем, треним и отдыхаем». Идея проста: отдыхаем по полной и ловим каждый момент», – пояснили в Альфа-Банке.