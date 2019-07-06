Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июня 2019, пятница, 14:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
07. 06. 2019

В Гомельском районе умерла беременная женщина

Рано утром 7 июня в одной из деревень Гомельского района умерла 40-летняя женщина, которая была беременна и состояла на учете в женской консультации. Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти сельчанки.

Трагический случай произошел в деревне Михальки около пяти часов утра, сообщили в областном управлении СК. 40-летняя женщина, которая находилась на 6-7 месяце беременности, скончалась у себя дома. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи констатировали ее смерть.
 
Гомельский РОСК проводит проверку по факту смерти беременной женщины. Предварительно эксперты установили, что ее гибель не связана с криминалом. Точная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.