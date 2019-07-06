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07. 06. 2019

В Шарковщине женщина украла у соседки паспорт и взяла по нему кредит

В Шарковщине 40-летняя женщина украла у соседки паспорт и попыталась с помощью него оформить несколько кредитов в банках Витебска на общую сумму 15 тысяч рублей. Ей удалось получить более 6,5 тыс. рублей.

Подробности уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы Шарковщины, сообщили в УСК по Витебской области. Летом прошлого года 40-летняя сельчанка, у которой ранее не было проблем с законом, гостила у соседки и в какой-то момент похитила ее паспорт. С помощью чужого документа она оформила кредиты на 6,5 тысячи рублей, не намереваясь платить по долгам, и распорядилась деньгами по своему усмотрению.
 
В отношении женщины возбудили уголовное дело за хищение паспорта и покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере. В данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Она частично возместила причиненный односельчанке ущерб.

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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