В Осиповичах сгорел пассажирский автобус - видео

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик:
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор:
- Домашняя? Как это?
Мужик:
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор:
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик:
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает:
- Ну?!
Мужик:
- Что ну?
Рыбинспектор:
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик:
- Позову кого?
Рыбинспектор:
- Рыб!!!
Мужик:
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли?