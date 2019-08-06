Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июня 2019, суббота, 10:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
08. 06. 2019

8 июня в Беларуси ожидаются дожди с грозами и до +31°С

8 июня местами по Беларуси пройдут дожди, возможны грозы и град. Температура воздуха во второй половине дня составит от 26 до 31 градуса.

По информации Белгидромета, в субботу днем в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами сильные дожди и может выпасть град. Ветер юго-восточного, южного направления слабый, при грозах его порывы усилятся. Днем термометр покажет 26-31 градус.
 
В Минске сегодня во второй половине дня местами по городу пройдет кратковременный дождь с грозой. Днем воздух прогреется до 29 градусов, а вечером будет 23-25.
 
Прогноз погоды на 8 июня по областным центрам Беларуси:
 
Брест +27..+29°C
Восточный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
 Переменная облачность. Местами по городу возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 30-40%).
Витебск +28..+30°C 
Восточный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
Переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза.
Гомель +28..+30°C 
Восточный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
Переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза.
Гродно +27..+29°C
Восточный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %), возможна гроза.
Могилев +28..+30°C 
Восточный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
Переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза.
Минск +28..+29°C
Восточный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
Переменная облачность. Во второй половине дня местами по городу кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 70-80%).

 

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.