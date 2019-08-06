8 июня в Беларуси ожидаются дожди с грозами и до +31°С

8 июня местами по Беларуси пройдут дожди, возможны грозы и град. Температура воздуха во второй половине дня составит от 26 до 31 градуса.
|Брест
|+27..+29°C
|
Восточный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
|Переменная облачность. Местами по городу возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 30-40%).
|Витебск
|+28..+30°C
|
Восточный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
|
Переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза.
|Гомель
|+28..+30°C
|
Восточный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
|
Переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза.
|Гродно
|+27..+29°C
|
Восточный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
|
Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %), возможна гроза.
|Могилев
|+28..+30°C
|
Восточный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
|
Переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза.
|Минск
|+28..+29°C
|
Восточный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
|
Переменная облачность. Во второй половине дня местами по городу кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 70-80%).
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