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08. 06. 2019

Милиционер спас витебчанина, который хотел спрыгнуть с моста

Милиционер, который спас мужчину в Витебске Источник фото: УВД Витебского облисполкома

В Витебске сотрудник милиции Денис Лабейко спас мужчину, который решил свести счеты с жизнью, сбросившись с моста имени Блохина в Западную Двину. Лейтенант рассказал, как ему удалось не дать витебчанину покончить с собой.

Сотрудник отдела внутренних дел на транспорте Денис Лабейко проезжал на служебном автомобиле площадь Победы, как внезапно к нему подбежал взволнованный человек. Он рассказал, что с моста неподалеку может спрыгнуть молодой мужчина. 
 
 
Мост имени Блохина в Витебске, Фото: Сергей Мартинович, Витебский курьер
 
Офицер рассказал, что мужчина висел на перилах моста и в любой момент мог сорваться вниз. Милиционер бросился спасать его. 
 
«Он находился в отрешенном состоянии и не обращал внимания на то, что происходило вокруг, поэтому я смог сразу подойти к нему сзади и, обхватив его, снял с перил на тротуар»,- вспоминает Денис Лабейко.
 
Уже на тротуаре мужчина пришел в себя и разрыдался. В областном УВД отметили, что 32-летний мужчина решился на такой поступок по личным причинам.

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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