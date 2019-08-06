Милиционер спас витебчанина, который хотел спрыгнуть с моста

В Витебске сотрудник милиции Денис Лабейко спас мужчину, который решил свести счеты с жизнью, сбросившись с моста имени Блохина в Западную Двину. Лейтенант рассказал, как ему удалось не дать витебчанину покончить с собой.

Сотрудник отдела внутренних дел на транспорте Денис Лабейко проезжал на служебном автомобиле площадь Победы, как внезапно к нему подбежал взволнованный человек. Он рассказал, что с моста неподалеку может спрыгнуть молодой мужчина.

Мост имени Блохина в Витебске, Фото: Сергей Мартинович, Витебский курьер

Офицер рассказал, что мужчина висел на перилах моста и в любой момент мог сорваться вниз. Милиционер бросился спасать его.

«Он находился в отрешенном состоянии и не обращал внимания на то, что происходило вокруг, поэтому я смог сразу подойти к нему сзади и, обхватив его, снял с перил на тротуар»,- вспоминает Денис Лабейко.

Уже на тротуаре мужчина пришел в себя и разрыдался. В областном УВД отметили, что 32-летний мужчина решился на такой поступок по личным причинам.