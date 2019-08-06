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08. 06. 2019

За 8 лет фермерских хозяйств в Беларуси стало больше почти на треть

За последние восемь лет в Беларуси количество крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилось почти на треть и составило на начало 2019 года 3196. Такие цифры приводит Национальный статистический комитет.

По данным Белстата, в начале года в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 194,1 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Это более чем на 60% больше, чем было в 2010 году. На одно такое хозяйство приходится в среднем 73,6 гектара земель.
 
В течение последних лет фермерские хозяйства по темпам роста производства продукции значительно опережали сельскохозяйственные организации, но их доля в общем объеме производства сельхозпродукции остается незначительной. 
 
В частности, в 2018 году объем производства продукции в фермерских хозяйствах вырос в 2,6 раза по сравнению с 2010 годом, в том числе продукции растениеводства – в 2,8 раза, животноводства – на 31,2%. Их доля в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции составила в прошлом году 2,2% (1% - в 2010-м).
 
Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства (свыше 70%) крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится более 90% производимой фермерами продукции. За весь прошлый год фермеры собрали 376,6 тыс. тонн картофеля, 323,7 тыс. тонн овощей, 150,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 110,8 тыс. тонн сахарной свеклы 
 
В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. В 2018 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) по республике составил 0,6%, молока – 0,3%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 12,8%.

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Беларусь
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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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