За 8 лет фермерских хозяйств в Беларуси стало больше почти на треть

За последние восемь лет в Беларуси количество крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилось почти на треть и составило на начало 2019 года 3196. Такие цифры приводит Национальный статистический комитет.

По данным Белстата, в начале года в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 194,1 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Это более чем на 60% больше, чем было в 2010 году. На одно такое хозяйство приходится в среднем 73,6 гектара земель.

В течение последних лет фермерские хозяйства по темпам роста производства продукции значительно опережали сельскохозяйственные организации, но их доля в общем объеме производства сельхозпродукции остается незначительной.

В частности, в 2018 году объем производства продукции в фермерских хозяйствах вырос в 2,6 раза по сравнению с 2010 годом, в том числе продукции растениеводства – в 2,8 раза, животноводства – на 31,2%. Их доля в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции составила в прошлом году 2,2% (1% - в 2010-м).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства (свыше 70%) крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится более 90% производимой фермерами продукции. За весь прошлый год фермеры собрали 376,6 тыс. тонн картофеля, 323,7 тыс. тонн овощей, 150,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 110,8 тыс. тонн сахарной свеклы

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. В 2018 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) по республике составил 0,6%, молока – 0,3%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 12,8%.