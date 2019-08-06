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08. 06. 2019

В Пуховичском районе запретили купаться в двух водоемах

В Беларуси специалисты санитарного надзора ввели первые летние ограничения на купание в водоемах. Как сообщается на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ), купание запрещено в двух водоемах и ограничено – в восьми.

В частности, нельзя купаться в озере Материнском неподалеку от городского поселка Свислочь и в водоеме в агрогородке Дукора. Обе зоны рекреации находятся на территории Пуховичского района. 
 
Ограничено купание на городском пляже в Калинковичах, а также на пляжах «Каскад – 1», «Каскад – 2» и «Прудковский» в Гомеле. Купание детей и взрослых ограничено на пляже реки Днепр и Гребеневском водохранилище в Могилеве, на реке Днепр в деревне Полыковичи и в пруду в деревне Вильчицы Могилевского района.
 
Всего в первую неделю лета санэпидемиологи обследовали 370 зон рекреации. На 48 из них были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Они выдали 37 рекомендаций для устранения недостатков. Также в лабораториях исследовали более тысячи проб воды, 77 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам.

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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