В Пуховичском районе запретили купаться в двух водоемах

В Беларуси специалисты санитарного надзора ввели первые летние ограничения на купание в водоемах. Как сообщается на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ), купание запрещено в двух водоемах и ограничено – в восьми.

В частности, нельзя купаться в озере Материнском неподалеку от городского поселка Свислочь и в водоеме в агрогородке Дукора. Обе зоны рекреации находятся на территории Пуховичского района.

Ограничено купание на городском пляже в Калинковичах, а также на пляжах «Каскад – 1», «Каскад – 2» и «Прудковский» в Гомеле. Купание детей и взрослых ограничено на пляже реки Днепр и Гребеневском водохранилище в Могилеве, на реке Днепр в деревне Полыковичи и в пруду в деревне Вильчицы Могилевского района.

Всего в первую неделю лета санэпидемиологи обследовали 370 зон рекреации. На 48 из них были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Они выдали 37 рекомендаций для устранения недостатков. Также в лабораториях исследовали более тысячи проб воды, 77 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам.