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08. 06. 2019

Сегодня по всей Беларуси пройдут выпускные вечера

В эти выходные, 8 и 9 июня, в Беларуси 55,4 тысячи одиннадцатиклассников попрощаются со школой и получат аттестаты об общем среднем образовании.

Выпускные вечера с развлекательной программой пройдут 8-9 июня в стенах учебных заведений по всей стране. По их окончанию молодые люди отправятся по традиции встречать рассвет. 
 
После выпускного у вчерашних школьников будет несколько дней, чтобы отдохнуть перед централизованным тестированием. Испытания начнутся 11 июня. 
 
Ранее Телеграф рассказывал, сколько абитуриентам нужно набрать баллов и по каким предметам, чтобы иметь возможность поступить в вуз.

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Беларусь
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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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