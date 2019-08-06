Путин заявил об отсутствии планов по объединению России и Беларуси

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 7 июня Владимир Путин высказался по поводу возможности объединения России и Беларуси в единое государство. По словам российского лидера, никаких оснований для этого нет, есть только план строительства Союзного государства.

Отвечая на пленарном заседании ПМЭФ-2019 на вопрос журналиста о возможности объединения Беларуси и России, Владимир Путин заявил, что такого быть не может, и аргументировал свое мнение. По его словам, белорусы, русские и украинцы - единый народ, который в силу исторических обстоятельств живет в разных государствах. Однако нас объединяет три составляющие: история, язык, вера.

«Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения (с Беларусью – прим. Телеграф), у нас нет таких планов, целей нет. У нас есть план строительства Союзного государства. Я убежден, что наши люди в этом заинтересованы», - отметил Путин.

Президент России подчеркнул, что в этом направлении уже многое сделано, а в чем-то ЕврАзЭС уже обогнал Союзное государство. Однако многое из того, что было написано в договоре о создании Союзного государства, не исполнено до сих пор.

«Мы много раз с Александром Лукашенко обсуждали это, говорили, что можно добавить в тот договор, а что уже не актуально. Разговор всегда конструктивный», - заключил он.