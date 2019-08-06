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08. 06. 2019

Путин заявил об отсутствии планов по объединению России и Беларуси

Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2019 Источник фото: Пресс-служба президента России

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 7 июня Владимир Путин высказался по поводу возможности объединения России и Беларуси в единое государство. По словам российского лидера, никаких оснований для этого нет, есть только план строительства Союзного государства.

Отвечая на пленарном заседании ПМЭФ-2019 на вопрос журналиста о возможности объединения Беларуси и России, Владимир Путин заявил, что такого быть не может, и аргументировал свое мнение. По его словам, белорусы, русские и украинцы - единый народ, который в силу исторических обстоятельств живет в разных государствах. Однако нас объединяет три составляющие: история, язык, вера.
 
«Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения (с Беларусью – прим. Телеграф), у нас нет таких планов, целей нет. У нас есть план строительства Союзного государства. Я убежден, что наши люди в этом заинтересованы», - отметил Путин.
 
Президент России подчеркнул, что в этом направлении уже многое сделано, а в чем-то ЕврАзЭС уже обогнал Союзное государство. Однако многое из того, что было написано в договоре о создании Союзного государства, не исполнено до сих пор.
 
«Мы много раз с Александром Лукашенко обсуждали это, говорили, что можно добавить в тот договор, а что уже не актуально. Разговор всегда конструктивный», - заключил он.

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Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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