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08. 06. 2019

В этом году в белорусских вузах появятся новые IT-специальности

В этом году в белорусских вузах открываются новые IT-специальности, в том числе «дизайн виртуальной среды» и «компьютерная физика», о чем сообщается на сайтах образовательных учреждений.

Компьютерной физике будут обучать в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Витебский государственный технологический университет будет вести подготовку по специальности «дизайн (виртуальной среды)».
 
Появились также новые специальности по другим направлениям. Так, Полоцкий государственный университет открыл набор на специальности «компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)», «электронный маркетинг» и «автомобильные дороги».
 
В Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины начнут осваивать специальности «экономическая информатика», «бизнес-администрирование» со специализацией «антикризисное управление предприятием», «спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа)».
 
Специальности «информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)», «электронный маркетинг» и «оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки металлов» предлагает Белорусско-Российский университет.
 
Ожидается, что в этом году белорусские вузы примут 54,7 тыс. первокурсников, что почти на 1% больше, чем было в прошлом году. 26,6 тыс. студентов будут обучаться за счет бюджета, 28,1 тыс. – на платной основе.

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