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08. 06. 2019

ГАИ ограничит движение по Городскому Валу на время Европейских игр

Источник фото: Telegraf.by

С 10 июня на некоторых улицах Минска начнет действовать ограничение движения транспорта из-за проведения II Европейских игр. Оно продлится по 3 июля, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Временное ограничение движения всех видов транспорта вводится:
 
  • с 10 июня по 2 июля по улице Чюрлениса на участке от проспекта Дзержинского до проезда Каролинского, а также по проезду Каролинскому от улицы Чюрлениса до проезда к деревне спортсменов.
  • с 17 июня по 3 июля по улице Городской Вал на участке от улицы Немига до проспекта Независимости.
 
Однако запрет не будет касаться транспорта, официально аккредитованного фондом «Дирекция 2 Европейских игр 2019 года» и обслуживающего участников соревнований. 
 
ГАИ просит всех участников дорожного движения учитывать эту информацию при передвижениях по городу.

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