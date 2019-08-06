ГАИ ограничит движение по Городскому Валу на время Европейских игр

С 10 июня на некоторых улицах Минска начнет действовать ограничение движения транспорта из-за проведения II Европейских игр. Оно продлится по 3 июля, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Временное ограничение движения всех видов транспорта вводится: с 10 июня по 2 июля по улице Чюрлениса на участке от проспекта Дзержинского до проезда Каролинского, а также по проезду Каролинскому от улицы Чюрлениса до проезда к деревне спортсменов.

с 17 июня по 3 июля по улице Городской Вал на участке от улицы Немига до проспекта Независимости. Однако запрет не будет касаться транспорта, официально аккредитованного фондом «Дирекция 2 Европейских игр 2019 года» и обслуживающего участников соревнований. ГАИ просит всех участников дорожного движения учитывать эту информацию при передвижениях по городу. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby