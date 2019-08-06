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08. 06. 2019

В Минске пенсионерка украла арендный электросамокат и подарила внуку

В Минске пенсионерка по пути с рынка украла арендный электросамокат, который стоял в одном из дворов, и подарила его внуку. В столичной милиции говорят, что в городе стали чаще воровать электросамокаты, принадлежащие кикшеринговой компании.

В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в одном из случаев арендный электросамокат украла пожилая женщина. Пенсионерка отправилась на рынок и заметила во дворе самокат. Сделав необходимые покупки, она отправилась домой и решила украсть транспорт для внука. 
 
Мальчишка радовался подарку недолго: сотрудники компании определили месторасположение электросамоката по GPS, а бабушка не ожидала визита правоохранителей. Сообщается, что руководство компании стало писать заявление о краже, пожалев пенсионерку.
 
Система GPS помогла сотрудникам кикшеринговой компании найти свой транспорт в еще двух случаях. Так, в первом случае двое парней утащили электросамокат в подъезд и попытались разблокировать, перерезав провода. Сотрудники милиции задержали их при выходе из дома. Во втором минчанин увез самокат к себе на дачу, которая находится в 40 километрах от города, и перерезал провода, думая, что так его не найдут. Однако и его вычислили. 
 
Теперь злоумышленникам придется возместить ущерб, причиненный кикшеринговой компании. Рыночная стоимость этого средства передвижения немалая - около 500 долларов. За совершение кражи предусмотрена уголовная ответственность – до трех лет лишения свободы.

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