В Минске пенсионерка украла арендный электросамокат и подарила внуку

В Минске пенсионерка по пути с рынка украла арендный электросамокат, который стоял в одном из дворов, и подарила его внуку. В столичной милиции говорят, что в городе стали чаще воровать электросамокаты, принадлежащие кикшеринговой компании.

В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в одном из случаев арендный электросамокат украла пожилая женщина. Пенсионерка отправилась на рынок и заметила во дворе самокат. Сделав необходимые покупки, она отправилась домой и решила украсть транспорт для внука.

Мальчишка радовался подарку недолго: сотрудники компании определили месторасположение электросамоката по GPS, а бабушка не ожидала визита правоохранителей. Сообщается, что руководство компании стало писать заявление о краже, пожалев пенсионерку.

Система GPS помогла сотрудникам кикшеринговой компании найти свой транспорт в еще двух случаях. Так, в первом случае двое парней утащили электросамокат в подъезд и попытались разблокировать, перерезав провода. Сотрудники милиции задержали их при выходе из дома. Во втором минчанин увез самокат к себе на дачу, которая находится в 40 километрах от города, и перерезал провода, думая, что так его не найдут. Однако и его вычислили.

Теперь злоумышленникам придется возместить ущерб, причиненный кикшеринговой компании. Рыночная стоимость этого средства передвижения немалая - около 500 долларов. За совершение кражи предусмотрена уголовная ответственность – до трех лет лишения свободы.