Белорусы проиграли сборной Германии в квалификации Евро-2020

8 июня белорусские футболисты провели первый домашний матч квалификации чемпионата Европы-2020, в рамках которого сыграли на «Борисов-Арене» со сборной Германии. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол на 13-й минуте после начала матча забил Лерой Сане. На 62-й минуте игры Марко Ройс удвоил преимущество немецкой команды.

Ранее подопечные Игоря Криушенко потерпели два гостевых поражения в отборе ЧЕ-2020: в первом матче они проиграли голландцам со счетом 0:4, а во второй оказались слабее сборной Северной Ирландии – 1:2.

Напомним, в финале континентального первенства в 2020 году будут принимать участие по две лучшие команды из 10 отборочных групп. Победители плей-офф Лиги наций УЕФА также получат четыре путевки в решающую стадию.