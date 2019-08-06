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08. 06. 2019

Белорусы проиграли сборной Германии в квалификации Евро-2020

8 июня белорусские футболисты провели первый домашний матч квалификации чемпионата Европы-2020, в рамках которого сыграли на «Борисов-Арене» со сборной Германии. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол на 13-й минуте после начала матча забил Лерой Сане. На 62-й минуте игры Марко Ройс удвоил преимущество немецкой команды.
 
Ранее подопечные Игоря Криушенко потерпели два гостевых поражения в отборе ЧЕ-2020: в первом матче они проиграли голландцам со счетом 0:4, а во второй оказались слабее сборной Северной Ирландии – 1:2.
 
Напомним, в финале континентального первенства в 2020 году будут принимать участие по две лучшие команды из 10 отборочных групп. Победители плей-офф Лиги наций УЕФА также получат четыре путевки в решающую стадию. 

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