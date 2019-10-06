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10. 06. 2019

10 июня местами по юго-востоку Беларуси пройдут дожди с грозами

В понедельник, 10 июня, местами по юго-востоку Беларуси пройдут дожди с грозами, при грозах порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. В связи с непогодой в этом регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси преимущественно без осадков, кратковременные дожди с грозами пройдут лишь местами по юго-востоку. Максимальная температура воздуха днем составит 23-29 градусов.
 
В Минске будет сухо, температура воздуха днем поднимется до 24-26 градусов, а вечером снизится до 22-24.
 
Прогноз погоды на 10 июня по областным центрам Беларуси:
 
Брест +26..+28°C
Восточный
3-8 м/с
Переменная облачность. Без осадков.
Витебск +24..+26°C
Восточный
3-8 м/с
Переменная облачность. Без осадков.
Гомель +27..+29°C
Восточный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза, при грозе порывы до 14 м/с.
Гродно +25..+27°C
Восточный
3-8 м/с
Переменная облачность. Без осадков.
Могилев +25..+27°C
Восточный
3-8 м/с
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
Минск +24..+26°C
Восточный
3-8 м/с
Переменная облачность. Без осадков.

 

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