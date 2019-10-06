В понедельник, 10 июня, местами по юго-востоку Беларуси пройдут дожди с грозами, при грозах порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. В связи с непогодой в этом регионе объявлено штормовое предупреждение.
|Брест
|+26..+28°C
|
Восточный
3-8 м/с
|
Переменная облачность. Без осадков.
|Витебск
|+24..+26°C
|
Восточный
3-8 м/с
|
Переменная облачность. Без осадков.
|Гомель
|+27..+29°C
|
Восточный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
|
Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза, при грозе порывы до 14 м/с.
|Гродно
|+25..+27°C
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Восточный
3-8 м/с
|
Переменная облачность. Без осадков.
|Могилев
|+25..+27°C
|
Восточный
3-8 м/с
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Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
|Минск
|+24..+26°C
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Восточный
3-8 м/с
|
Переменная облачность. Без осадков.
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