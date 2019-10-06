В понедельник, 10 июня, местами по юго-востоку Беларуси пройдут дожди с грозами, при грозах порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. В связи с непогодой в этом регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным Белгидромета , сегодня в Беларуси преимущественно без осадков, кратковременные дожди с грозами пройдут лишь местами по юго-востоку. Максимальная температура воздуха днем составит 23-29 градусов. В Минске будет сухо, температура воздуха днем поднимется до 24-26 градусов, а вечером снизится до 22-24. Прогноз погоды на 10 июня по областным центрам Беларуси: Брест +26..+28°C Восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Без осадков. Витебск +24..+26°C Восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Без осадков. Гомель +27..+29°C Восточный 3-8 м/с Порывы 14 м/с Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза, при грозе порывы до 14 м/с. Гродно +25..+27°C Восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Без осадков. Могилев +25..+27°C Восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Минск +24..+26°C Восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Без осадков. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby