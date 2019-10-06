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10. 06. 2019

Арина Соболенко снова в десятке сильнейших теннисисток мира

Арина Соболенко

Ракетка Беларуси №1 Арина Соболенко вновь вошла в десятку сильнейших теннисисток всей планеты. Сейчас она занимает в рейтинге WTA 10-е место, набрав 3565 очков после выхода во второй круг турнира «Ролан Гаррос».

10 июня Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный мировой рейтинг, лидерство в котором продолжает сохранять японка Наоми Осака (6486 очков). На второе место поднялась австралийка Эшли Барти (6350), победившая Маркету Вондроушову в финале Открытого чемпионата Франции по теннису, а тройку замыкает Каролина Плишкова из Чехии, у которой 5685 очков.
 
В топ-10 также входят Кики Бертенс (Нидерланды), Петра Квитова (Чехия), Ангелика Кербер (Германия), Элина Свитолина (Украина), Симона Халеп (Румыния), Слоан Стивенс (США) и белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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