В Беларуси на месяц отменяют оплату проезда для малотоннажного транспорта

В Беларуси на месяц отменяют для малотоннажного транспорта оплату за пользование платными автодорогами. Как следует из указа президента №292 «О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года», водители транспортных средств с технически допустимой массой не более 3,5 т с прицепами не будут платить за проезд по платным дорогам с 10 июня по 10 июля.

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Отмечается, что в указанный период водителям малотоннажных автомобилей не надо заключать договор пользования платной дорогой, регистрироваться в системе BelToll и устанавливать специальное устройство для оплаты. Если соответствующий договор уже имеется, водителям рекомендуется положить прибор в металлизированный пакет. В противном случае оно будет подавать звуковые сигналы при проезде под станциями сбора платы, однако деньги списываться не будут.

Ровно в 00:00 11 июля сбор платы за проезд по платным дорогам начнет осуществляться в обычном режиме. С этого момента водители авто с технически допустимой общей массой не более 3,5 т, зарегистрированные за пределами ЕАЭС, начнут платить за пользование платными автодорогами, как и владельцы транспортных средств с технически допустимой общей массой более 3,5 т.