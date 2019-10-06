Четыре новые станции метро в Минске планируют открыть в июле 2020 года

Стало известно, когда в Минске будут открыты первые станции третьей линии метро – Зеленолужской. Сейчас на будущих четырех станциях продолжаются работы, которые планируется завершить к июлю следующего года.

Станции третьей линии метро «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Богушевича» и «Юбилейная площадь», строительство которых продолжается с 2014 года, планируется открыть в следующий День независимости - 3 июля 2020 года, пишет агентство «Минск-Новости» . Между станциями «Фрунзенская» — «Юбилейная», «Площадь Ленина» — «Вокзальная» появятся пересадочные узлы.

Работы на участке ведутся круглосуточно. Тоннелепроходческий комплекс «Алеся» сейчас прокладывает четвёртый тоннель с «Вокзальной» до «Ковальской слободы», внутри «Вокзальной» вовсю идут отделочные работы. Их планируется завершить к концу года. То же касается и «Ковальской Слободы», где уже уложена плитка.

На «Площади Богушевича» уже установили эскалаторы и также приступили к отделке. Что касается «Юбилейной площади», здесь продолжают сооружать основные конструкции, осуществлять отделочные работы пока рано.