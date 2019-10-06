Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июня 2019, понедельник, 12:16
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
10. 06. 2019

Четыре новые станции метро в Минске планируют открыть в июле 2020 года

Стало известно, когда в Минске будут открыты первые станции третьей линии метро – Зеленолужской. Сейчас на будущих четырех станциях продолжаются работы, которые планируется завершить к июлю следующего года.

Станции третьей линии метро «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Богушевича» и «Юбилейная площадь», строительство которых продолжается с 2014 года, планируется открыть в следующий День независимости - 3 июля 2020 года, пишет агентство «Минск-Новости». Между станциями «Фрунзенская» — «Юбилейная», «Площадь Ленина» — «Вокзальная» появятся пересадочные узлы.
 
Работы на участке ведутся круглосуточно. Тоннелепроходческий комплекс «Алеся» сейчас прокладывает четвёртый тоннель с «Вокзальной» до «Ковальской слободы», внутри «Вокзальной» вовсю идут отделочные работы. Их планируется завершить к концу года. То же касается и «Ковальской Слободы», где уже уложена плитка.
 
На «Площади Богушевича» уже установили эскалаторы и также приступили к отделке. Что касается «Юбилейной площади», здесь продолжают сооружать основные конструкции, осуществлять отделочные работы пока рано.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.