beCloud анонсирует «Подомовой учет» в облаке

Облачный провайдер beCloud анонсирует комплексное решение «Подомовой учет» для организаций жилищно-коммунальной отрасли, которое позволит снизить стоимость и повысить качество оказания услуг населению.

Сервис размещен на Республиканской платформе beCloud и предоставляется по модели SaaS – ПО как услуга (software as a service). Услуга реализована специально для автоматизации деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, занимающихся обслуживанием жилищного фонда.

«Подомовой учет» позволяет обеспечить надлежащий учет и контроль за выполненными работами, материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами предприятия, создать электронный банк данных по объектам жилого фонда с описанием технических характеристик по каждому объекту, контролировать и учитывать потребление тепловых и энергетических ресурсов, анализировать деятельность организации. На основании полученных данных продукт производит расчет себестоимости обслуживания объектов жилого фонда по техническому обслуживанию, текущему ремонту, благоустройству придомовой территории, уборке мест общего пользования, капитальному ремонту и т.д.

«Подомовой учет» – это облачное решение, которое поможет организовать эффективную работу многочисленным белорусским организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основной принцип предоставления подобных услуг со стороны облачного провайдера – это возможность их развертывания в облаке с обязательным резервным копированием, обеспечение доступа пользователей к системе в режиме онлайн, при этом продукт доступен пользователю из любой точки мира в любое удобное ему время», – прокомментировал генеральный директор beCloud Олег Седельник.

Все выполняемые работы учитываются согласно утвержденным нормам расхода материала, трудозатрат рабочих, использованных машин и механизмов, а также на основании технологических карт. Кроме этого, в облачном решении организован обмен данными с внешними системами (АИС «Расчет-ЖКУ», бухгалтерские программы, складские программы и другие). Разработчиком программного обеспечения облачного решения beCloud выступила компания «Брайт Солюшенз».