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10. 06. 2019

Синоптики предупреждают об усилении жары: 11-12 июня будет до +33°С

На вторник и среду в Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень опасности, который связан с аномальной жарой.

По информации Белгидромета, днем 11 и 12 июня на большей части Беларуси максимальная температура воздуха достигнет 30-33 градусов выше нуля, в Минске – 30-31. В последующие три дня жара сохранится.
 
Завтра в Беларуси будет преимущественно без осадков, ночью будет от 11 до 19 градусов тепла, в дневные часы воздух прогреется до 27-33 градусов.
 
В среду короткие дожди с грозами возможны лишь местами по северу страны. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов, днем она поднимется до 26-33.

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