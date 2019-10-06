Синоптики предупреждают об усилении жары: 11-12 июня будет до +33°С

На вторник и среду в Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень опасности, который связан с аномальной жарой.

По информации Белгидромета , днем 11 и 12 июня на большей части Беларуси максимальная температура воздуха достигнет 30-33 градусов выше нуля, в Минске – 30-31. В последующие три дня жара сохранится.

Завтра в Беларуси будет преимущественно без осадков, ночью будет от 11 до 19 градусов тепла, в дневные часы воздух прогреется до 27-33 градусов.

В среду короткие дожди с грозами возможны лишь местами по северу страны. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов, днем она поднимется до 26-33.