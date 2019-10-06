Лукашенко поручил провести Европейские игры без «концлагерей» и «гетто»

Александр Лукашенко обсудил сегодня с министром внутренних дел Игорем Шуневичем ход подготовки к проведению II Европейских игр, сообщает Телеграф со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси. Он предупредил, чтобы правоохранители обеспечили безопасность во время турнира, но без излишеств: чтобы те не создавали в стране «концлагеря» и «гетто».

Александра Лукашенко поручил милиции обеспечить безопасность белорусов и иностранных гостей во время II Европейских игр. Однако его настораживает то, что «мы, порой не думая, в плане перестраховки начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» в Беларуси». Об этом глава государства сообщил во время сегодняшней встречи с главой МВД.

«Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки - читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не может вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными. Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить», - отметил он.

Президент подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы в период Европейских игр и после их поведения люди могли свободно общаться. При этом, по его словам, не нужно превращать Минск в «систему каких-то заборов». «То есть излишеств не должно быть», - добавил Александр Лукашенко.