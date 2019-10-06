Белоруска выиграла серебро финала Кубка мира по парусному спорту в Марселе

9 июня лидер национальной команды Республики Беларусь по парусному спорту Татьяна Дроздовская завоевала серебряную медаль в классе яхт «Лазер-Радиал» в финале Кубка мира по парусному спорту, который проходил в Марселе (Франция) в период с 2 по 9 июня 2019 года, сообщает пресс-служба Белорусской федерации парусного спорта.

По результатам 9 гонок Татьяна Дроздовская набрала 28 очков с учетом выброса 1 худшего результата. До золота ей не хватило 18 баллов, которые она проиграла спортсменке из Литвы Виктории Андрулите. В сумме литовка набрала 10 очков. Бронза досталась яхтсменке из Хорватии Елене Воробева. Ее результат - 30 очков.

Финал Кубка мира в Марселе, где в 2024 году пройдут соревнования по парусному спорту в рамках Олимпийских игр Париж-2024, собрал более 300 сильнейших яхтсменов, которые боролись за победу и призовые места в 10 олимпийских классах яхт, а также новом олимпийском виде программы – кайтбординге.

Татьяна Дроздовская – ведущая спортсменка в классе яхт «Лазер-Радиал» в Республике Беларусь. Она является чемпионкой мира (2007 г.), двухкратной обладательницей Кубка Европы (2010, 2011гг.), а также серебра (2012) и золота (2015) чемпионатов Европы, многократной чемпионкой Беларуси, призером и победительницей этапов Кубка мира, участницей финалов чемпионатов мира. В 2000 году выполнила норматив мастера спорта международного класса. Принимала участие в пяти Олимпийских играх (2000,2004, 2008, 2012, 2016 годах). Лучший результат на Олимпийских играх - 15 место в Лондоне в 2012г.

В апреле 2013 года впервые в истории Беларуси Татьяна Дроздовская возглавила мировой рейтинг Международной федерации парусного спорта (ISAF, сегодня World Sailing) в классе судов «Лазер-Радиал», в котором ей удавалось удерживать лидирующую позицию на протяжении нескольких месяцев (более 110 стран и 484 спортсменов).