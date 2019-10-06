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10. 06. 2019

Глава МВД Шуневич объяснил, почему подал рапорт об отставке

Министр внутренних дел Игорь Шуневич

Во время сегодняшней встречи с Александром Лукашенко министр внутренних дел Игорь Шуневич подал рапорт об отставке, и президент принял его. Он заявил журналистам, что такое решение является правильным и своевременным.

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Игорь Шуневич отметил, что за время его работы в министерстве было многое сделано. Он перешел работать в МВД из Комитета госбезопасности, где возглавлял главное управление по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В мае 2012 года его назначили министром внутренних дел. 
 
Глава МВД объяснил, почему решил уйти в отставку: «В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно - быть актуальным».
 
По его словам, необходим свежий взгляд на работу министерства. Также он считает, что настала пора поменять род деятельности: «Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое».
 
Игорь Шуневич объяснил это Александру Лукашенко, и тот с его доводами согласился. При этом у министра есть желание и силы работать дальше, и он надеется принести пользу государству на любой другой должности.

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