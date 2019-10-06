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10. 06. 2019

В магазине Сморгони продавали токсичные детские игрушки

Опасные игрушки, которые могут представлять угрозу здоровью детей, продавали в одном из магазинов Сморгони. Индекс токсичности игрушек в виде слизи, которые привезли в Беларусь из России, в пять раз превышал норму.

Вопросы у проверяющих вызвала игрушка в виде слизи для рук, которую можно мять и растягивать в разные стороны, сообщает БелТА со ссылкой на представителей Гродненской областной инспекции Госстандарта. Экспертизе подверглись пять разных артикулов игрушек. Индекс токсичности в образцах составил 15-24%, что в пять раз больше допустимой нормы.
 
В областной инспекции Госстандарта пояснили, что этот показатель является одним из самых важных параметров безопасности игрушек. Его определяют в лаборатории с помощью живых клеток: чем быстрее живые клетки погибают, тем токсичнее образец.
 
Магазину, где нашли токсичные игрушки, запретили их продавать. Игрушки также запрещено ввозить в Беларусь, сертификат соответствия прекращен. Импортеру поручили изъять весь товар из торговых объектов, в которые он был поставлен.
 
С перечнем опасных товаров, запрещенных к ввозу и обращению на территории Беларуси, можно ознакомиться в соответствующем реестре на сайте Госстандарта.
 
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