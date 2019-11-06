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11. 06. 2019

Сегодня температура воздуха в Беларуси превысит 30 градусов

Сегодня в Беларуси будет очень жарко: температура воздуха в большинстве районов достигнет 30-33 градусов. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

По данным Белгидромета, о вторник, 11 июня, будет преимущественно без осадков, кратковременные дожди с грозами возможны лишь местами по северу республики. Ветер юго-восточного направления слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха днем составит от 27 до 33 градусов.
 
В Минске сегодня без существенных осадков. Температура воздуха днем будет 29-31 градус, вечером – от 23 до 25.
 
Прогноз погоды на 11 июня по областным центрам Беларуси:
 
Брест +30..+32°C
Юго-восточный
4-9 м/с
 Переменная облачность. Без осадков.
Витебск +27..+29°C
Юго-восточный
3-8 м/с
Переменная облачность. Во второй половине дня местами по городу возможен кратковременный дождь, гроза( вероятность осадков 30-40%).
Гомель +30..+32°C
Юго-восточный
3-8 м/с
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5-10%).
Гродно +29..+31°C
Юго-восточный
3-8 м/с
 Переменная облачность. Без осадков.
Могилев +29..+31°C
Юго-восточный
3-8 м/с
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5-10%).
Минск +29..+31°C
Юго-восточный
3-8 м/с
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5-10%).

 

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