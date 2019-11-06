Сегодня температура воздуха в Беларуси превысит 30 градусов

Сегодня в Беларуси будет очень жарко: температура воздуха в большинстве районов достигнет 30-33 градусов. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.
|Брест
|+30..+32°C
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Юго-восточный
4-9 м/с
|Переменная облачность. Без осадков.
|Витебск
|+27..+29°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|
Переменная облачность. Во второй половине дня местами по городу возможен кратковременный дождь, гроза( вероятность осадков 30-40%).
|Гомель
|+30..+32°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5-10%).
|Гродно
|+29..+31°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|Переменная облачность. Без осадков.
|Могилев
|+29..+31°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5-10%).
|Минск
|+29..+31°C
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Юго-восточный
3-8 м/с
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Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5-10%).
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