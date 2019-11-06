Сегодня температура воздуха в Беларуси превысит 30 градусов

Сегодня в Беларуси будет очень жарко: температура воздуха в большинстве районов достигнет 30-33 градусов. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

По данным Белгидромета , о вторник, 11 июня, будет преимущественно без осадков, кратковременные дожди с грозами возможны лишь местами по северу республики. Ветер юго-восточного направления слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха днем составит от 27 до 33 градусов. В Минске сегодня без существенных осадков. Температура воздуха днем будет 29-31 градус, вечером – от 23 до 25. Прогноз погоды на 11 июня по областным центрам Беларуси: Брест +30..+32°C Юго-восточный 4-9 м/с Переменная облачность. Без осадков. Витебск +27..+29°C Юго-восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Во второй половине дня местами по городу возможен кратковременный дождь, гроза( вероятность осадков 30-40%). Гомель +30..+32°C Юго-восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5-10%). Гродно +29..+31°C Юго-восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Без осадков. Могилев +29..+31°C Юго-восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5-10%). Минск +29..+31°C Юго-восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5-10%). Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby