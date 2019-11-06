Сегодня в Беларуси начинается централизованное тестирование

Сегодня в Беларуси стартовало централизованное тестирование. Первый предмет, который будут сдавать абитуриенты – белорусский язык. На него записалось более 22 тысяч человек.

Централизованное тестирование в Беларуси начинается в 11:00. В Республиканском институте контроля знаний рекомендуют прибывать в пункт проведения испытания не позднее чем за 30 минут до начала ЦТ, чтобы иметь возможность без спешки пройти процедуру контроля, найти нужную аудиторию. Тех, кто придет после вскрытия пакета с тестами, в аудиторию не пустят.

Прибывший на ЦТ абитуриент должен иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность,

зарегистрированный пропуск,

ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Телефоны и другие устройства, способные передавать, принимать и хранить информацию, запрещено приносить с собой. Исключение - калькулятор на ЦТ по физике и химии.

Больше всего времени отводится на написание тестов по математике и физике – 180 минут, по химии – 150. За 120 минут абитуриенты должны управиться с тестами по языкам (белорусскому, русскому, иностранным) и биологии. Сдача ЦТ по остальным предметам продлится 90 минут.

График проведения ЦТ в 2019 году

Дата Предмет 11 июня (вторник) Белорусский язык 13 июня (четверг) Русский язык 15 июня (суббота) Обществоведение 17 июня (понедельник) Математика 19 июня (среда) Биология 21 июня (пятница) Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) 23 июня (воскресенье) Химия 25 июня (вторник) Физика 27 июня (четверг) История Беларуси 29 июня (суббота) География 1 июля (понедельник) Всемирная история (новейшее время)

6, 8 и 10 июля у абитуриентов, которые по уважительной причине не смогли попасть на ЦТ, резервные дни для его сдачи. 6 и 8 июля они будут сдавать белорусский и русский языки, 6 и 10 июля – остальные предметы. Для этого нужно предварительно перерегистрироваться.