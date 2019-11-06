Сегодня в Беларуси начинается централизованное тестирование

Сегодня в Беларуси стартовало централизованное тестирование. Первый предмет, который будут сдавать абитуриенты – белорусский язык. На него записалось более 22 тысяч человек.
Централизованное тестирование в Беларуси начинается в 11:00. В Республиканском институте контроля знаний рекомендуют прибывать в пункт проведения испытания не позднее чем за 30 минут до начала ЦТ, чтобы иметь возможность без спешки пройти процедуру контроля, найти нужную аудиторию. Тех, кто придет после вскрытия пакета с тестами, в аудиторию не пустят.
Прибывший на ЦТ абитуриент должен иметь при себе:
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документ, удостоверяющий личность,
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зарегистрированный пропуск,
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ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.
Телефоны и другие устройства, способные передавать, принимать и хранить информацию, запрещено приносить с собой. Исключение - калькулятор на ЦТ по физике и химии.
Больше всего времени отводится на написание тестов по математике и физике – 180 минут, по химии – 150. За 120 минут абитуриенты должны управиться с тестами по языкам (белорусскому, русскому, иностранным) и биологии. Сдача ЦТ по остальным предметам продлится 90 минут.
График проведения ЦТ в 2019 году
|
Дата
|
Предмет
|
11 июня (вторник)
|
Белорусский язык
|
13 июня (четверг)
|
Русский язык
|
15 июня (суббота)
|
Обществоведение
|
17 июня (понедельник)
|
Математика
|
19 июня (среда)
|
Биология
|
21 июня (пятница)
|
Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)
|
23 июня (воскресенье)
|
Химия
|
25 июня (вторник)
|
Физика
|
27 июня (четверг)
|
История Беларуси
|
29 июня (суббота)
|
География
|
1 июля (понедельник)
|
Всемирная история (новейшее время)
6, 8 и 10 июля у абитуриентов, которые по уважительной причине не смогли попасть на ЦТ, резервные дни для его сдачи. 6 и 8 июля они будут сдавать белорусский и русский языки, 6 и 10 июля – остальные предметы. Для этого нужно предварительно перерегистрироваться.