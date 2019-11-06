Мозырский НПЗ оценил ущерб от «грязной» российской нефти в $155 млн

Мозырский нефтеперерабатывающий завод оценил потери от поставок в апреле по трубопроводу «Дружба» нефти, загрязненной хлоридами, в размере 155 млн долларов. Такую сумму «Роснефти» выставил концерн «Белнефтехим», сообщает «Коммерсант».

Мозырский НПЗ оценивает потери от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» за апрель в размере 155 млн долларов и требует соответствующей компенсации, пишет российское издание со ссылкой на главу «Роснефти» Игоря Сечина. Счет в 450 тыс. долларов за недопоставку нефти в апреле выставила также польская компания Orlen.

Игорь Сечин в письме вице-премьеру Дмитрию Козаку попросил ускорить принятие решений о возмещении убытков российских производителей нефти от загрязнения сырья в нефтепроводе «Дружба». Мозырский НПЗ аргументировал расчет убытков тем, что 370 тысяч тонн нефти из 443 тысяч тонн, которые «Роснефть» поставила в апреле, представляла собой загрязненная нефть. В Беларуси считают ее стоимость нулевой и просят вернуть переплату в 155 млн долларов. НПЗ выступает за решение этого вопроса с многолетними деловыми партнерами «исключительно во внесудебном порядке», пишет «Коммерсант»

Сообщается, что претензии белорусской стороны перенаправлены в «Транснефть», но компания пока не подтвердила готовность их удовлетворить.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» выявил повышенное содержание хлорорганических соединений в нефти из России, после чего сразу же уменьшил объемы переработки сырья на белорусских НПЗ и, соответственно, экспорт нефтепродуктов. Транзит по «Дружбе» был на время остановлен, поскольку соседние страны отказались принимать некачественное сырье. На сегодняшний день поставки возобновлены.

Вице-премьер Игорь Ляшенко заявил , что Беларусь будет требовать от России возмещения компенсации за выход из строя оборудования на НПЗ, а также возмещение недополученной выручки от транзита нефти и экспорта сырья. Сумма ущерба подсчитывается.