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11. 06. 2019

В Бресте эвакуировали 45 человек из-за учебной гранаты

Накануне на Брестском мусороперерабатывающем заводе нашли гранату, в результате чего 45 работников предприятия были эвакуированы. Граната оказалась учебной, сообщили в областном управлении внутренних дел.

Предмет, похожий на гранату, нашли во время сортировки отходов на Брестском мусороперерабатывающем заводе во второй половине дня 10 июня. Сообщение о находке поступило в Московский РОВД около трех часов дня.
 
45 работников завода эвакуировали. Прибывшие на место происшествия саперы выяснили, что обнаруженный в мусоре боеприпас является учебной гранатой РГД, в которой отсутствуют взрывчатые вещества. В 16:00 персонал вернулся на свои места, и работа предприятия была восстановлена.

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