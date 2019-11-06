В мае лук подорожал на 41%, а огурцы подешевели на 38%

В мае изменение потребительских цен на товары и услуги составило всего 0,3%, сообщает Телеграф со ссылкой на данные Национального статистического комитета. С начала года продукты, непродовольственные товары и услуги подорожали на 3%.

В мае продукты подорожали на 0,1%, непродовольственные товары – на 0,6%, а тарифы на услуги выросли на 0,4%. С начала года цены на продукты, непродовольственные товары и услуги поднялись на 3,1, 2,3 и 3,6% соответственно.

За прошлый месяц в Беларуси больше всего подорожал репчатый лук (на 41%). Значительно прибавили в цене морковь (35%), сладкий перец (25%), чеснок (15%), картофель и свекла (почти 9%), а также виноград (7%), груши (6%), демисезонные сапоги на высоком каблуке, кроссовки, демисезонные туфли и ботинки (в пределах 4,5 - 6%), услуги железнодорожного пассажирского транспорта (5%), зубная паста (почти 5%).

Цены на цитрусовые плоды выросли почти на 4,5%, пен для ванн и гель для душа подорожали на 3,5%, детская обувь – на 3,4%, бензин и подключение в сеть интернет – на 3,2%, гречневая крупа и дизельное топливо – на 3%.

Однако Белстат зафиксировал и снижение цен на некоторые позиции. В частности, свежие огурцы подешевели на 38%, свежие помидоры – на 32%, куриные яйца – на 7%, дубленки – на 4,7%, лак для ногтей - 4,3%, бананы – на 3,5%, лак, бальзам для волос, моторное масло и ювелирные изделия – на 2%.