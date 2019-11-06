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11. 06. 2019

Велосипедист повредил более 35 автомобилей в Могилеве

Источник фото: Следственный комитет

Ряд уголовных дел по статье «Хулиганство» возбужден в отношении 32-летнего жителя Могилева, который по ночам ездил на велосипеде и крушил автомобили: бил стекла, отламывал зеркала, наносил повреждения кузовам. Всего он успел повредить более 35 машин, сообщили в Следственном комитете.

Уголовные дела по ч.1 ст.339 УК РБ были возбуждены могилевскими следователям в период с 29 мая по 1 июня. В городе появился автовандал, который повредил несколько десятков автомобилей на территории Могилева и Могилевского района. В ходе расследования правоохранители установили подозреваемого в совершении хулиганства. Им оказался 32-летний житель областного центра, который ранее был судим за кражи из автомобилей и гаражей.
 
Следователи выяснили, что ночью мужчина на велосипеде объезжал город и район и целенаправленно повреждал автомобили. На данный момент установлена его причастность к повреждению более 35 автомобилей.
 
 
 
 
 
Хулиган задержан, он признал свою вину. Сотрудники СК продолжают опрашивать очевидцев и потерпевших, а подозреваемому предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

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