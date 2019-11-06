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11. 06. 2019

Беларусь надеется получить от ЕБРР в 2019 году более 350 млн евро

Источник фото: Telegraf.by

В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития может инвестировать в экономику Беларуси более 360 миллионов евро. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком в Лондоне.

В рамках рабочего визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Сергей Румас встретился с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком. Стороны обсудили новые инвестиции ЕБРР в экономику Беларуси, пишет БелТА.
 
«Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании инвестиций ЕБРР, причем как в государственный, так и в частный сектор», - отметил премьер-министр и добавил, что Беларусь высоко ценит доверительные отношения с ЕБРР.
 
По его словам, при хорошей, слаженной работе инвестиции Европейского банка реконструкции и развития в 2019 году могут превысить 360 млн евро. Сейчас стороны готовятся подписать ряд соглашений в сфере транспорта, ЖКХ и энергоэффективности.
 
Ранее министр экономики Дмитрий Крутой сообщил, что Беларусь планирует попасть в первую пятерку стран рейтинга по объемам операций ЕБРР. Сейчас республика занимает в этом списке 9-10 строчку.

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