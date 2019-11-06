Беларусь надеется получить от ЕБРР в 2019 году более 350 млн евро

В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития может инвестировать в экономику Беларуси более 360 миллионов евро. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком в Лондоне.

В рамках рабочего визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Сергей Румас встретился с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком. Стороны обсудили новые инвестиции ЕБРР в экономику Беларуси, пишет БелТА

«Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании инвестиций ЕБРР, причем как в государственный, так и в частный сектор», - отметил премьер-министр и добавил, что Беларусь высоко ценит доверительные отношения с ЕБРР.

По его словам, при хорошей, слаженной работе инвестиции Европейского банка реконструкции и развития в 2019 году могут превысить 360 млн евро. Сейчас стороны готовятся подписать ряд соглашений в сфере транспорта, ЖКХ и энергоэффективности.

Ранее министр экономики Дмитрий Крутой сообщил , что Беларусь планирует попасть в первую пятерку стран рейтинга по объемам операций ЕБРР. Сейчас республика занимает в этом списке 9-10 строчку.