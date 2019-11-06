Лукашенко назначил нового министра здравоохранения и отправил Вовка на МТЗ

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровый вторник. Он назначил нового министра здравоохранения, заместителей председателя Комитета госконтроля, а также дал согласие на назначение новых руководителей в двух райисполкомах и гендиректора МТЗ.

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В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что Александр Лукашенко назначил Владимира Караника министром здравоохранения. Василий Герасимов и Дмитрий Баско будут заместителями председателя Комитета государственного контроля.

Также президент дал согласие на назначение Виталия Вовка, который ранее возглавлял министерство промышленности, а затем был помощником президента — инспектором по Витебской области, генеральным директором Минского тракторного завода. Сергецй Земченка займет должность председателя Лиозненского райисполкома, Олег Чикида отправится руководить Могилевским районом.

Богайчук Алексей назначен на пост главы администрации Ленинского района Могилева, а Страхар Руслан будет зампредом Могилевского облисполкома.

Уже известно, кто займет место министра внутренних дел, которое пустует со вчерашнего дня.