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11. 06. 2019

Лукашенко поручил Караеву встряхнуть милицию в плане дисциплины

Юрий Караев

Александр Лукашенко назначил сегодня нового министра внутренних дел – им стал Юрий Караев. До назначения он был заместителем министра внутренних дел — командующим внутренними войсками. Президент поручил ему встряхнуть милицию в плане дисциплины и дал напутствие по дальнейшей работе.

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В понедельник, 10 июня, Игорь Шуневич, который возглавлял министерство внутренних дел больше семи лет, подал рапорт об отставке, и глава государства ее принял. Он остается главой наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск».
 
Новым министром внутренних дел стал Юрий Караев. Назначая его на эту должность, Александр Лукашенко поручил обратить внимание на вопросы дисциплины в органах внутренних дел, не засиживаться на одном месте и чаще бывать в разных подразделениях.
 
 
Фото: пресс-служба президента Беларуси
 
«Милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек – военный», - отметил он.
 
Президент также высказал пожелание, чтобы Юрий Караев на новом посту был твердым и решительным, в меру жестким, а также уважал людей.

 

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