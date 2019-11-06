Витебчанин полгода крал кошельки, притворяясь пациентом больницы

Сотрудники милиции раскрыли серию краж в Витебской областной клинической больнице. Оказалось, что 52-летний житель областного центра притворялся пациентом, чтобы беспрепятственно воровать из больничных палат кошельки.

В УВД Витебского облисполкома сообщили, что злоумышленник орудовал в Витебской областной клинической больнице почти полгода – с февраля по май. Оперативники задержали его по горячим следам после совершения очередной кражи.

Мужчина проникал в больницу по утрам, используя служебный вход для сотрудников, и заходил в пустые палаты под видом пациента. Пока пациенты находились на процедурах, завтракали или оставляли комнаты на проветривание, преступник рылся в их личных вещах и забирал с собой кошельки. При этом он не брал телефоны и украшения, по которым его смогли бы вычислить. Таким образом мужчина провернул 9 краж, но милиционеры полагают, что их может быть больше.

В отношении витебчанина возбудили уголовное дело.