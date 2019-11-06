Это будет юбилейно: на A-Fest 2019 едут «Бумбокс» и K-Maro!

«Аливария» продолжает радовать поклонников хорошего отдыха, пива, музыки и развлечений: 10 августа в Минске в четвертый раз пройдет европейский фестиваль пива и еды A-Fest 2019. На главный бесплатный open-air лета в Лошицком парке уже собираются украинская группа «Бумбокс» и франкоязычный хип-хоп исполнитель K-Maro. Белорусским хедлайнером станет группа Nizkiz.

A-Fest пройдет в Минске уже в четвертый раз: open-air стал действительно долгожданным событием для всех посетителей праздника и каждый год собирает около 150 тысяч человек. По традиции гостей многотысячного фестиваля будет ждать европейский отдых на траве под открытым небом, зоны развлечений на любой вкус, креативные фотозоны, где каждый сможет сделать отличную карточку для соцсетей, вкусная и разнообразная еда на фудкорте и, конечно, множество сортов пива от «Аливарии».

В нынешнем году «Аливария» празднует свое 155-летие. Не станет исключением и A-Fest: все посетители фестиваля будут гостями юбилейного торжества.

«155 лет назад началась история «Аливарии», но это не только наш юбилей. Это праздник всех, кто был с нами все эти годы. Именно поэтому мы предлагаем всем белорусам отпраздновать фестиваль юбилейно: с драйвом, позитивными эмоциями и незабываемыми впечатлениями», - говорит директор по маркетингу «Аливарии» Тарас Маципура.

Задавать ритм фестивалю будут белорусские и зарубежные музыканты: минская фанк-группа Groove Dealers, зажигательные gipsy-музыканты PLUM BUM, авторский проект PALINA, ранее известный как Рэспубліка Паліна. Впервые на белорусском open-air выступят украинцы O.Torvald, которые выступали на одной сцене с Garbage, Linkin Park, The Rasmus и Evanescence.

Буквально следом за O.Torvald на сцену выйдут NIZKIZ, которые за последний год стали одной из главных рок-групп Беларуси. Свой микс из хип-хопа, рок-н-ролла, фанка, джаза и реггей подарит публике A-Fest украинская команда «Бумбокс», которые обязательно исполнят несколько хитов вместе с O.Torvald. Завершит вечер исполнитель, который своим «френглишем» покорил Европу и чей дебютный альбом стал четырежды «золотым» – K-Maro.

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Где: Минск, Лошицкий парк

Когда: 10 августа, 12.00-23.00

Вход свободный (лицам до 18 лет вход в сопровождении взрослых)