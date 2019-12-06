«Оранжевая» среда: температура воздуха днем достигнет +33°C

В среду, 12 июня, в Беларуси продолжит действовать оранжевый уровень опасности. Это связано с жаркой погодой: сегодня днем температура воздуха будет достигать 28-33 градусов.
|Брест
|+31..+33°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
|Витебск
|+29..+31°C
|
Переменный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
|Облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 30-40%).
|Гомель
|+31..+33°C
|
Северо-восточный
3-8 м/с
|Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
|Гродно
|+30..+32°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
|Могилев
|+30..+32°C
|
Переменный
3-8 м/с
|Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
|Минск
|+30..+31°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
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