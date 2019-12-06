«Оранжевая» среда: температура воздуха днем достигнет +33°C

В среду, 12 июня, в Беларуси продолжит действовать оранжевый уровень опасности. Это связано с жаркой погодой: сегодня днем температура воздуха будет достигать 28-33 градусов.

По данным б, сегодня будет преимущественно без осадков. Короткие дожди с грозами могут пройти лишь местами по северо-востоку Беларуси. Ветер юго-восточного направления слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит от 28 до 33 градусов.

В Минске в среду будет сухо, термометр покажет днем около 30 градусов, вечером – 23-25.

Прогноз погоды на 12 июня по областным центрам Беларуси:

Брест +31..+33°C Юго-восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Витебск +29..+31°C Переменный 3-8 м/с Порывы 14 м/с Облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 30-40%). Гомель +31..+33°C Северо-восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Гродно +30..+32°C Юго-восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Могилев +30..+32°C Переменный 3-8 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Минск +30..+31°C Юго-восточный 3-8 м/с Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).