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12. 06. 2019

«Оранжевая» среда: температура воздуха днем достигнет +33°C

В среду, 12 июня, в Беларуси продолжит действовать оранжевый уровень опасности. Это связано с жаркой погодой: сегодня днем температура воздуха будет достигать 28-33 градусов.

По данным б, сегодня будет преимущественно без осадков. Короткие дожди с грозами могут пройти лишь местами по северо-востоку Беларуси. Ветер юго-восточного направления слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит от 28 до 33 градусов.
 
В Минске в среду будет сухо, термометр покажет днем около 30 градусов, вечером – 23-25.
 
Прогноз погоды на 12 июня по областным центрам Беларуси:
 
Брест +31..+33°C
Юго-восточный
3-8 м/с
 Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
Витебск +29..+31°C
Переменный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
 Облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 30-40%).
Гомель +31..+33°C
Северо-восточный
3-8 м/с
 Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
Гродно +30..+32°C 
Юго-восточный
3-8 м/с
 Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
Могилев +30..+32°C 
Переменный
3-8 м/с
 Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
Минск +30..+31°C 
Юго-восточный
3-8 м/с
 Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).

 

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