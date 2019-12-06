Паралимпийская команда по плаванию успешно выступила на соревнованиях в Берлине

C 6 по 9 июня в Берлине состоялся заключительный в 2019 году турнир мировой серии по плаванию, включенный в календарь Международного Паралимпийского комитета. В соревнованиях IDM Berlin приняли участие более 550 спортсменов из 45 стран.

С тремя мировыми рекордами вернулся на родину Игорь Бокий: на дистанции 200 м в/ст он взял 2-е место и установил мировой рекорд c результатом 1:50.34, дистанцию 200 н/сп он прошел за 2:06.29, что также стало мировым рекордом. Также Бокий взял 1-е место в своем классе, проплыв 800 м в/ст за 8:35.66. Напомним, спортсмен выступает в категории S13.

Обладателем мирового рекорда в самом тяжелом классе S1 стал Алексей Талай: спортсмен преодолел дистанцию 50 м брасс за 1:27.48. С итоговым 1-м местом он финишировал не только в своем классе, но и в общем зачете.

Серебро завоевала Наталия Шевель (категория S5): на дистанции 200 м батт она пришла к финишу с результатом 03.59.70.

1-е место завоевала мужская эстафета 4х100 в составе Григория Зудилова, Владимира Сотникова, Дмитрия Салея и Игоря Бокого - 3:48.99. Комбинированной мужской эстафетой 4х100 в составе Григория Зудилова, Владимира Изотова, Дмитрия Салея и Владимира Сотникова белорусы финишировали первыми с результатом 4:21.74. Эстафетная четверка 4х50 в/ст микст в составе Виктории Лукашевич, Дмитрия Салея, Анастасии Зудиловой и Владимира Сотникова стала второй - 02:01.04

Проявил себя и самый молодой пловец команды Владимир Сотников (2005 г.р., категория S12), на чьем счету 5 завоеванных медалей.