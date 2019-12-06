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12. 06. 2019

«В жизни раз бывает 65». Юбилейный вечер Игоря Крутого в Минске

Его музыка поёт разными голосами, его инструментальные композиции звучат во всевозможных обработках, его воспитанники покоряют новые сцены. Всё это о талантливом и харизматичном композиторе, музыканте, продюсере Игоре Крутом, который в этом году отмечает 65-летний юбилей.

У нас с Вами появилась уникальная возможность побывать на юбилее маэстро и вместе с его именитыми гостями, а также Президентским оркестром Республики Беларусь под руководством главного дирижера Заслуженного артиста Республики Беларусь Виктора Бабарикина насладиться ярким музыкальным праздником. 
 
 
Творческий вечер Игоря Крутого — это событие, которого зрители ждут с нетерпением в России, Европе, Америке, Израиле, Беларуси. Впервые вечера такого формата прошли в 1994 году, и с тех пор концерты стали доброй традицией. Для маэстро очень важно отмечать свой день рождения в кругу зрителей, коллег, друзей, чтобы его музыка приносила радость, мелодии вдохновляли, а исполнение трогало. 
 
Программа «В жизни раз бывает 65» состоит из композиций, которые знают и любят все зрители. 
 
22 ноября, в Минск-Арена выступят самые  яркие  и популярные исполнители: Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Николай Басков, Димаш Кудайберген, Жасмин, Сергей Лазарев, Дима Билан и, конечно же, Игорь Крутой.
 
Атмосфера праздника, единение исполнителей и публики, обаяние юбиляра сделают эти вечера теплыми и незабываемыми. Не пропустите Творческие вечера Маэстро!
 
Стоимость билетов: от 60 до 300 рублей.
 
Дополнительная информация по телефону (017) 2299141, касса (017) 2299039
 
Билеты в кассах Дворца Республики, на сайтах: www.ticketpro.by, www.kvitki.by, www.bycard.by.

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