Лидчанину, который до смерти «пробил фанеру» подростку, грозит до 15 лет

18-летнему парню, который до смерти «пробил фанеру» 16-летнему воспитаннику филиала Гродненского государственного училища олимпийского резерва в Лиде, изменили инкриминируемую статью на более тяжкую.

Трагический инцидент случился 1 апреля в лидском училище олимпийского резерва. 18-летней парень после тренировки в раздевалке ударил Андрея Дороховича , в результате чего учащийся 10-го класса отделения тяжелой атлетики скончался.

Экспертиза показала, что смерть подростка наступила после удара Руслана, который несколько раз врезал ему кулаком в грудь, или «пробил ему фанеру», сообщает Радыё Свабода . По словам матери погибшего юноши, всего было три удара - третий оказался смертельным.

Изначально 18-летний житель Лиды подозревался в причинении смерти по неосторожности (наказание – до 3 лет колонии), но статью изменили на более тяжкую - умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.