В Лиозненском районе юноша после выпускного обокрал магазин

В Лиозненском районе 17-летний юноша ограбил сельский магазин на следующий день после выпускного вечера в школе. Он попытался сбить правоохранителей с толку и замести следы, но его осторожность не помогла уйти от наказания.

В УВД Витебского облисполкома сообщили, как обстояло дело. Утром 11 июня в Лиозненский РОВД обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил об ограблении его магазина в деревне Крынки. Ночью кто-то проник в торговый объект и украл деньги (2790 рублей), сигареты и жесткий диск системы видеонаблюдения.

На место происшествия прибыли сотрудники уголовного розыска со служебной собакой. Во время расследования выяснилось, что преступление совершил 17-летний житель Витебского района. Накануне юноша отпраздновал выпускной в школе и приехал на каникулы к бабушке. В первый же вечер отдыха он решился на ограбление.

Взломав замки, воришка забрал деньги из кассы и тайника, сигареты и жесткий диск системы видеонаблюдения. После этого он облил помещение уксусом, заметая следы. Однако служебная собака смогла вывести оперативников на подозреваемого благодаря резкому запаху. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».