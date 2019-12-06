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12. 06. 2019

В Буда-Кошелевском районе мужчина спас мать, а сам утонул

Вечером 10 июня в водоеме возле поселка Красное Знамя Буда-Кошелевского района утонул 31-летний мужчина. Он спас мать, которая во время прогулки по берегу оступилась и упала в воду, а сам погиб.

Несчастный случай произошел в одиннадцатом часу вечера 10 июня на водоеме возле поселка Красное Знамя, сообщает газета «Авангард» со ссылкой на начальника Буда-Кошелевского РОВД Виталия Подзеруна.
 
55-летняя женщина проходила мимо озера, как внезапно оступилась и упала в воду. Сын бросился спасать мать: он помог ей выбраться на берег, а сам не сумел выплыть. Жители поселка достали тело мужчины из воды. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть.

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