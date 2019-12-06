В 44 районах Беларуси запрещено посещать леса

В 44 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов, что связано с высокой опасностью пожаров. Если в Брестской и Витебской областях закрыты для посещение лесные угодья лишь в одном районе, то на Гомельщине можно пока ходить в лес лишь в трех районах.

Судя по карте запретов и ограничений на посещение лесов Минлесхоза, в Гомельском районе открыты лишь Житковичский, Октябрьский и Петриковский районы, в остальных регионах посещение лесов находится под запретом.

В Минской области ограничение введено в 12 районах: Воложинском, Дзержинском, Любанском, Минском, Пуховичском, Слуцком, Смолевичском, Солигорском, Стародорожском, Столбцовском, Узденском и Червенском.

В Гродненской области запрет на посещение лесных зон действует в шести районах: Вороновском, Ивьевском, Лидском, Островецком, Ошмянском и Сморгонском.

В Могилевской области посещать леса запрещено тоже в шести районах: Белыничском, Быховском, Костюковичском, Краснопольском, Осиповичском и Хотимском.

В Брестской области посещение лесов ограничили в Малоритском районе, в Витебской области – в Полоцком.

Белорусские синоптики предупреждают об усилении жары в ближайшие дни. 13-15 июня в большинстве районов температура воздуха будет достигать 30-33 градусов, в пятницу в южной части страны воздух погреется до 34 градусов.