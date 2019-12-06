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12. 06. 2019

В 44 районах Беларуси запрещено посещать леса

Источник фото: Telegraf.by

В 44 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов, что связано с высокой опасностью пожаров. Если в Брестской и Витебской областях закрыты для посещение лесные угодья лишь в одном районе, то на Гомельщине можно пока ходить в лес лишь в трех районах.

Судя по карте запретов и ограничений на посещение лесов Минлесхоза, в Гомельском районе открыты лишь Житковичский, Октябрьский и Петриковский районы, в остальных регионах посещение лесов находится под запретом. 
 
 
В Минской области ограничение введено в 12 районах: Воложинском, Дзержинском, Любанском, Минском, Пуховичском, Слуцком, Смолевичском, Солигорском, Стародорожском, Столбцовском, Узденском  и Червенском.
 
В Гродненской области запрет на посещение лесных зон действует в шести районах: Вороновском, Ивьевском, Лидском, Островецком, Ошмянском и Сморгонском.
 
В Могилевской области посещать леса запрещено тоже в шести районах: Белыничском, Быховском, Костюковичском, Краснопольском, Осиповичском и Хотимском. 
 
В Брестской области посещение лесов ограничили в Малоритском районе, в Витебской области – в Полоцком.
 
Белорусские синоптики предупреждают об усилении жары в ближайшие дни. 13-15 июня в большинстве районов температура воздуха будет достигать 30-33 градусов, в пятницу в южной части страны воздух погреется до 34 градусов.

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