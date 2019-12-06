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12. 06. 2019

В Минске был побит температурный рекорд 82-летней давности

11 июня в Минске был побит температурный рекорд 1937 года – температура воздуха в этот день поднялась до 32,2 градуса. Об этом сообщили в Белгидромете.

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По информации синоптиков, вчера в Минске термометры показали 32,2 градуса – это на 2 градуса больше, чем было 82 года назад (30,1 градуса). Однако до температурного рекорда месяца чуть-чуть не хватило: в 1964 году температурный максимум в июне составил 32,5 градуса.
 
В Белгидромете отметили, что в минувшие сутки среднесуточная температура воздуха в Минской области превысила климатическую норму на 8-10 градусов. Также вчера были установлены новые температурные рекорды в Бресте - 32,2 градуса, Могилеве - 31,7 градуса и в Гродно - 30,8 градуса.
 
Синоптики ожидают, что аномально жаркая погода с минимальным количеством осадков сохранится в ближайшие дни, в связи с чем объявили на 13-15 июня оранжевый уровень опасности. По их прогнозам, в четверг-субботу в большинстве районов Беларуси температура воздуха достигнет 30-34 градусов.

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