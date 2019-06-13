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13. 06. 2019

В Минске пройдет День блогера с бесплатными шоу и мастер-классами

В ТРЦ «Титан» 15 июня пройдет День блогера – семейный фестиваль с бесплатным входом. Участников ожидают шоу и мастер-классы юных блогеров с миллионом подписчиков, а каждый ребенок сможет попробовать себя в модельной школе или поиграть в парке виртуальной реальности.

Фестиваль приурочен к Международному дню блогера. На открытой площадке организуют около десяти зон активностей. Основные из них займут юные блогеры, которые пообщаются с поклонниками и поделятся секретами. Среди них – 12-летняя Ксения Левчик, певческий талант которой уже привлек 1,2 млн. подписчиков на YouTube.
 
Посетителям также предложат посмотреть шоу и послушать концерт молодых артистов. Дети смогут попробовать свои силы в кулинарном мастер-классе от шеф-повара и поучаствовать в конкурсах с призами.
 
Многие активности пройдут за пределами сцены. Так, модельная школа научит ребят позировать для фото, а компьютерная академия покажет, как собирать роботов. Также можно будет бесплатно посетить парк виртуальной реальности или проверить ловкость в экстрим-зоне. Предусмотрены также бесплатные десерты и аквагрим.
 
«Фестиваль ориентирован на семейную аудиторию. Не секрет, что современные дети много времени проводят в интернете. Теперь у них будет возможность встретиться с блогерами на свежем воздухе, а заодно посмотреть шоу и поучаствовать в различных активностях. Мы постарались сделать мероприятие интересным для ребят разного возраста», – поясняют организаторы.
 
День блогера пройдет на открытой площадке ТРЦ «Титан» 15 июня с 12 по 15 часов. Вход свободный.

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