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13. 06. 2019

В Беларуси продолжает действовать оранжевый уровень опасности из-за жары

13 июня в Беларуси продолжает действовать оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды: воздух прогреется до 27-33 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

По информации Белгидромета, сегодня в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер восточного, юго-восточного направления слабый до умеренного, при грозах его порывы усилятся. Максимальная температура воздуха днем составит 27-33 градуса, местами по северо-востоку будет 24-26.
 
В Минске местами по городу возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем поднимется до 30-32 градусов, вечером будет 26-29.
 
Прогноз погоды на 13 июня по областным центрам Беларуси:
 
Брест +31..+33°C
Юго-восточный
3-8 м/с
 Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
Витебск +26..+28°C 
Юго-восточный
3-8 м/с
 Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
Гомель +30..+32°C 
Юго-восточный
3-8 м/с
 Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза.
Гродно +31..+33°C
Юго-восточный
3-8 м/с
 Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
Могилев +28..+30°C 
Юго-восточный
3-8 м/с
 Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза.
Минск +30..+32°C 
Юго-восточный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
 Переменная облачность. Местами по городу возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 30-40%).

 

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