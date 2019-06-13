В Беларуси продолжает действовать оранжевый уровень опасности из-за жары

13 июня в Беларуси продолжает действовать оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды: воздух прогреется до 27-33 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.
|Брест
|+31..+33°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
|Витебск
|+26..+28°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
|Гомель
|+30..+32°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза.
|Гродно
|+31..+33°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
|Могилев
|+28..+30°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
|Переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза.
|Минск
|+30..+32°C
|
Юго-восточный
3-8 м/с
Порывы 14 м/с
|Переменная облачность. Местами по городу возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 30-40%).
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