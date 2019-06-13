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13. 06. 2019

«Американский генерал» отправил жительнице Молодечно «ящик с $1,5 млрд»

Интернет-аферист попытался обмануть 51-летнюю жительницу Молодечно, представившись американским генералом и отправив ей «ящик денег». Он попросил у женщины 750 долларов за посылку с 1,5 млрд долларов, которая якобы застряла на границе.

В Молодечненском РОВД рассказали, как жительница Молодечно едва не попалась на удочку мошенника в интернете. 51-летняя женщина в социальной сети Facebook познакомилась с мужчиной, который представился генералом американской армии. Он рассказал ей, что служит в Ливии, вскоре планирует уйти в отставку и переехать жить в тихую страну.
 
Спустя некоторое время «генерал» написал жительнице Молодечно, что отправил ей посылку, в которой находится 1,5 млрд долларов. Эти деньги, по его словам, предназначались для того, чтобы обеспечить своей возлюбленной и себе роскошную жизнь. Однако затем женщина получила сообщение, что на украинской границе задержали посла, который должен был передать посылку, а за «ящик денег» нужно заплатить таможне 750 долларов, иначе его конфискуют. Все денежные операции ухажёр посоветовал проводить через банк для надежности.
 
Однако женщина засомневалась в правдивости слов виртуального кавалера и отказалась платить. Тогда мужчина перешел от уговоров к угрозам – мол, приедет в Молодечно сам и тогда беды не миновать. Женщина была вынуждена обратиться в милицию.
 
Ранее Телеграф рассказывал о похожей схеме мошенничества в Сети, на которую едва не попалась наша читательница. Подробнее в статье «Любовь по интернету, или как я чуть не попала на удочку мошенника».

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