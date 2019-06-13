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13. 06. 2019

В Светлогорске лесовоз манипулятором разбил 5 автомобилей

Источник фото: ranak.by

Во второй половине дня 12 июня на улице Заводской в Светлогорске произошло ДТП с участием лесовоза и 5 легковых автомобилей. Грузовик манипулятором зацепил припаркованные автомобили.

В областной ГАИ сообщили, что во время движения у лесовоза разложился манипулятор, в результате чего пять легковушек, которые были припаркованы у дороги, получили различные повреждения. К счастью, людей внутри них в тот момент не было, поэтому обошлось без пострадавших. 
 
Один из автомобилей пострадал больше остальных: его протащило по асфальту на крыше.
 

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Аварии, ДТП
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