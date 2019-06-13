В Светлогорске лесовоз манипулятором разбил 5 автомобилей

Во второй половине дня 12 июня на улице Заводской в Светлогорске произошло ДТП с участием лесовоза и 5 легковых автомобилей. Грузовик манипулятором зацепил припаркованные автомобили.

В областной ГАИ сообщили, что во время движения у лесовоза разложился манипулятор, в результате чего пять легковушек, которые были припаркованы у дороги, получили различные повреждения. К счастью, людей внутри них в тот момент не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Один из автомобилей пострадал больше остальных: его протащило по асфальту на крыше.