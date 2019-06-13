Лента RSS
Подписаться на ленту
13 июня 2019, четверг, 11:46
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,35
13. 06. 2019

Двое взрослых и четверо детей пострадали в ДТП под Солигорском

На месте ДТП Источник фото: УВД Миноблисполкома

Двое взрослых и четверо детей пострадали в ДТП с участием Renault Megane и МАЗа в Солигорском районе. Женщина за рулем легкового автомобиля не пропустила ехавший по главной дороге грузовик - произошло столкновение.

смотрите также Женщина и двое детей пострадали в лобовом ДТП в Браславском районе
В областной ГАИ сообщили, что авария произошла около четырех часов дня 12 июня возле деревни Погост Солигорского района.  На 122-м километре трассы Р55 водитель Renault Megane не пропустила грузовик МАЗ, поворачивая налево со второстепенной дороги. Она двигалась со стороны Слуцка в направлении Любани.
 
В ДТП пострадали 38-летняя жительница Слуцка, управлявшая легковушкой, а также пятеро пассажиров: ее 10-летний сын, а также 39-летняя женщина с двумя дочерьми (8 и 9 лет) и 15-летним племянником (все - граждане России, жители Санкт-Петербурга). Их доставили с места происшествия в Солигорскую больницу.
 
В ГАИ отметили, что водитель и взрослая пассажирка Renault были пристегнуты, а дети перевозились без специальных удерживающих устройств и не были пристегнуты. Водитель грузовика не пострадал.
 

Это Интересно
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.