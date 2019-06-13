Двое взрослых и четверо детей пострадали в ДТП под Солигорском

Двое взрослых и четверо детей пострадали в ДТП с участием Renault Megane и МАЗа в Солигорском районе. Женщина за рулем легкового автомобиля не пропустила ехавший по главной дороге грузовик - произошло столкновение.

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В областной ГАИ сообщили, что авария произошла около четырех часов дня 12 июня возле деревни Погост Солигорского района. На 122-м километре трассы Р55 водитель Renault Megane не пропустила грузовик МАЗ, поворачивая налево со второстепенной дороги. Она двигалась со стороны Слуцка в направлении Любани.

В ДТП пострадали 38-летняя жительница Слуцка, управлявшая легковушкой, а также пятеро пассажиров: ее 10-летний сын, а также 39-летняя женщина с двумя дочерьми (8 и 9 лет) и 15-летним племянником (все - граждане России, жители Санкт-Петербурга). Их доставили с места происшествия в Солигорскую больницу.

В ГАИ отметили, что водитель и взрослая пассажирка Renault были пристегнуты, а дети перевозились без специальных удерживающих устройств и не были пристегнуты. Водитель грузовика не пострадал.