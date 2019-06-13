Депутаты одобрили смягчение наказания за оборот наркотиков

В четверг, 13 июня, депутаты нижней палаты парламенты приняли во втором чтении поправки в статью 328 Уголовного кодекса, которая касается наказания за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Нижний предел наказания планируется снизить: по части 2 – с 5 до 3 лет, по части 3 – с 8 до 6 лет.

Министерство внутренних дел выступало против смягчения наказания за оборот наркотиков. В декабре прошлого года поправки в антинаркотическое законодательство исключили при голосовании парламентариями, но по поручению президента они были дополнительно изучены специалистами, учитывая важность этой темы для общества.

После всестороннего обсуждения были оставлены в силе поправки, которые предусматривают уменьшение нижнего предела наказания по ч. 2 и ч. 3 ст. 328 УК. За оборот наркотиков с целью сбыта будут давать от 3 до 8 лет (сегодня – от 5 до 8 лет), за те же действия, совершенные группой лиц, должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, в крупном размере или ранее уже судимым за наркотики – от 6 до 15 лет.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что послабления для наркодилеров и сбытчиков наркотиков не будет.

«Такой подход позволит судам применять наказание в виде лишения свободы по наркотическим статьям более дифференцированно - с учетом личности виновного, его возраста, характера и степени общественной опасности деяния», - цитирует его БелТА

Верхний предел наказания по ч. 2 и ч. 3 ст. 328 УК (до 8 и 15 лет соответственно) остается без изменений.