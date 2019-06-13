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13. 06. 2019

42,6% сотрудников не умеют принимать похвалу за свои успехи

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 1090 респондентов и выяснил, что практически каждому второму трудно принимать слова благодарности и похвалы за успешное решение рабочих задач.  
 
 
Синдром самозванца и другие опасения сотрудников  
 
Синдром самозванца, психологическое явление, при котором человек не способен признать свои достижения как результат собственных усилий и талантов, диагностировали у себя 25,2% опрошенных. 
 
 
В целом, 58,8% респондентов хотя бы раз считали свои успехи на работе просто счастливым стечением обстоятельств. При этом каждый второй из участников исследования (54%) боится быть разоблаченным в этом начальством или коллегами. 
 
 
К слову, с коллегами себя сравнивают около 71% респондентов. Выводы таких сравнений – коллеги умнее и способнее. 
 
При этом большинство участников исследования отметили, что боятся брать на себя новые обязательства и рабочие проекты. 64,1% испытывают такое чувство время от времени, 12,1% постоянно боятся ответственности за результат своей работы, а вот другие 23,8% смело берутся за новые проекты и задачи.  
 
 
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РАБОТА.TUT.BY – сервис по поиску работы и персонала в Беларуси. 

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